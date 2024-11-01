·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13675
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6094
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
3892
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
6451
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4629
clics
Reforma laboral
más votadas
392
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
332
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
446
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
361
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
385
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
64
clics
Un AVE Madrid-Sevilla se queda parado 10 minutos en Adamuz el día que se retoma el servicio
Adif ha informado de que el tren ha estado parado 12 minutos y el ministro Puente ha explicado que se trataba de una percepción errónea del maquinista.
|
etiquetas
:
adamuz
,
ave
,
madrid
,
sevilla
,
óscar puente
,
adif
4
1
1
K
59
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
59
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
concentrado
La de extremeños que firmarían por un retraso 10 minutos en su viaje en tren......
1
K
33
#1
Feindesland
Suena a que le salió por los cojones al maquinista, y ya...
0
K
15
#4
chewy
#1
el típico maquinista facha que prefiere parar y comprobar que todo este correcto antes que cargarse la linea.
No vaya a ser que estos de Adif, que siempre hacen las cosas bien y que nunca la han cagado, ni han matado a 48 personas el ultimo mes, se hayan equivocado al hacer las reparaciones.
0
K
10
#2
Lamantua
*
¿ Este Sr. ministro no sabe que hay que culpar al becario o al informático..?
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No vaya a ser que estos de Adif, que siempre hacen las cosas bien y que nunca la han cagado, ni han matado a 48 personas el ultimo mes, se hayan equivocado al hacer las reparaciones.