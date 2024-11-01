edición general
Un AVE Madrid-Sevilla se queda parado 10 minutos en Adamuz el día que se retoma el servicio

Adif ha informado de que el tren ha estado parado 12 minutos y el ministro Puente ha explicado que se trataba de una percepción errónea del maquinista.

4 comentarios
#3 concentrado
La de extremeños que firmarían por un retraso 10 minutos en su viaje en tren......
Feindesland #1 Feindesland
Suena a que le salió por los cojones al maquinista, y ya...
chewy #4 chewy
#1 el típico maquinista facha que prefiere parar y comprobar que todo este correcto antes que cargarse la linea.
No vaya a ser que estos de Adif, que siempre hacen las cosas bien y que nunca la han cagado, ni han matado a 48 personas el ultimo mes, se hayan equivocado al hacer las reparaciones.
Lamantua #2 Lamantua *
¿ Este Sr. ministro no sabe que hay que culpar al becario o al informático..? :troll:
