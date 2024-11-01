Las autoridades publican el vídeo del tiroteo en el que varios agentes abatieron a un hombre tras un control de tráfico en San Diego [ENG]  

Las autoridades difundieron el vídeo de un tiroteo policial que acabó con la vida de Andre Raphael Mendez. Durante un control de tráfico la matrícula no coincidía con los registros de matriculación. Mendez ignoró las repetidas órdenes de bajar la ventanilla. Luego,presuntamente, se agachó y recogió una pistola del suelo del coche y cinco miembros de la Oficina del Sheriff y un agente de policía abrieron fuego contra Mendez. El vídeo fue publicado por la Oficina del Sheriff y muestra el incidente (08:30).