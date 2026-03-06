edición general
El autor de "Macarena" lamenta que la Casa Blanca la use en un vídeo de ataques en Irán: "La hice para alegrar la vida"

El autor de "Macarena" lamenta que la Casa Blanca la use en un vídeo de ataques en Irán: "La hice para alegrar la vida"

Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la célebre canción 'Macarena', ha lamentado este viernes que una versión remasterizada de la misma se haya usado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok ilustrando imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán, en el marco del conflicto abierto actualmente en esa zona de Oriente Próximo.

Jaime131 #1 Jaime131
Yo lamento que la hiciera.
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
este no entiende que a cada uno le alegra la vida cosas distintas... si a esta gentuza le alegra la vida bombardear países y matar gente inocente, pues es para ellos lo más parecido a estar bailando y cantando la Macarena!
Battlestar #3 Battlestar
Y los americanos se lo están pasando pipa
Pointman #6 Pointman
Lo más normal del mundo: un gobierno pública do videos de acciones militares con la macarena de banda sonora.
¿Que será lo próximo? ¿Publicar esos vídeos como si fuese un videojuego cual niño rata?
Oh, cierto... :wall: ya lo han hecho.
kumo #2 kumo
Pues que no se meta en youtube que la slow reverb versión es la banda sonora de un cerro de shorts. Y en muchos ilustra temas militares (posiblemente por eso ha sido elegida para el tik tok ese).
#4 lordban *
A mi me alegró el día, me hizo gracia unos 4 o 5 segundos. Entiendo que no todo el mundo tiene humor negro.
