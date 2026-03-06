El autor de "Macarena" lamenta que la Casa Blanca la use en un vídeo de ataques en Irán: "La hice para alegrar la vida"

Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la célebre canción 'Macarena', ha lamentado este viernes que una versión remasterizada de la misma se haya usado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok ilustrando imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán, en el marco del conflicto abierto actualmente en esa zona de Oriente Próximo.