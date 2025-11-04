·
El autoaislamiento de Rusia alcanza una nueva frontera: la medicina
Existen dos opiniones contrastantes sobre el mercado farmacéutico ruso.
#1
cenutrios_unidos
Me parto. El mundo es muy grande. Y por mucho que se empeñen algunos....Rusia no esta ni sola ni aislada.
8
K
104
#2
Pertinax
*
#1
Por eso sorprende que tengan una esperanza de vida menor que un hamster europeo en Navidad. Unas dos semanas, así, a ojo.
0
K
12
#8
Aokromes
#2
una palabra: alcoholismo.
0
K
10
#9
Pertinax
*
#8
No en vano el Estado Ruso es accionista de empresas de vodka. Una industria nacional.
0
K
12
#10
yarkyark
*
#8
Otra palabra: Polonio
0
K
12
#7
eipoc
#1
es supremacismo. El mundo para ellos es occidente, el resto son seres inferiores o de pacotilla. Lo que no se dan cuenta es que siguen cavando cada vez más su propia tumba.
2
K
27
#3
HeilHynkel
A Rusia le faltan los grandes aliados como los de Occidente.
7
K
101
#4
aPedirAlMetro
"autoaislamiento "
3
K
52
#5
perogrullobrrr
chorrarticulo
3
K
44
#6
Asimismov
*
En India tienen todos los genéricos y también los que en 20 años serán gernéricos en occidente. Errónea.
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
