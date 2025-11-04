edición general
El autoaislamiento de Rusia alcanza una nueva frontera: la medicina

Existen dos opiniones contrastantes sobre el mercado farmacéutico ruso.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Me parto. El mundo es muy grande. Y por mucho que se empeñen algunos....Rusia no esta ni sola ni aislada.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Por eso sorprende que tengan una esperanza de vida menor que un hamster europeo en Navidad. Unas dos semanas, así, a ojo.
Aokromes #8 Aokromes
#2 una palabra: alcoholismo.
Pertinax #9 Pertinax *
#8 No en vano el Estado Ruso es accionista de empresas de vodka. Una industria nacional.
#10 yarkyark *
#8 Otra palabra: Polonio
#7 eipoc
#1 es supremacismo. El mundo para ellos es occidente, el resto son seres inferiores o de pacotilla. Lo que no se dan cuenta es que siguen cavando cada vez más su propia tumba.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
A Rusia le faltan los grandes aliados como los de Occidente.  media
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"autoaislamiento "
xD xD xD
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
chorrarticulo
Asimismov #6 Asimismov *
En India tienen todos los genéricos y también los que en 20 años serán gernéricos en occidente. Errónea.
