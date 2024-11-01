edición general
Australia tiene 10.000 km de vallas rodeando todo el país: sin ellas, miles de toneladas de basura arrasarían granjas y ciudades

El trabajo de este tipo de compañías empieza cuando la Autoridad de Protección Ambiental australiana recibe una queja por residuos dispersos. Es en ese entonces cuando los técnicos acuden al lugar, analizan el problema y diseñan una solución a medida. Las redes se instalan con anclajes para resistir vientos de hasta 100 kilómetros por hora, y su tamaño de malla varía según el tipo de instalación: 40 milímetros para vertederos y 20 milímetros para plantas de reciclaje, donde deben atrapar hasta los microplásticos.

2 comentarios
Noctuar #1 Noctuar
Homo basurensis.
1 K 26
#2 bestiapeluda
Una noticia con muchos números y ninguna fuente, y el cuerpo de la noticia desmonta el título. Sensacionalista
0 K 8

