Australia perfora la Tierra hasta un kilómetro de profundidad: no busca oro, sino la sustancia más esquiva del universo

Científicos australianos está finalizando la construcción de un ambicioso laboratorio subterráneo destinado a desentrañar uno de los mayores misterios del universo. El proyecto, denominado SABRE South, se encuentra a un kilómetro bajo tierra, en la antigua mina de oro de Stawell, situada en el estado de Victoria. Su objetivo es detectar las partículas invisibles que conforman la mayor parte del cosmos y que podrían transformar la comprensión actual de la física.

Está diseñado para identificar la presencia de partículas WIMP