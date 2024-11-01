edición general
3 meneos
7 clics

El aumento del IVA y la indexación de tarifas influirán significativamente en los precios en Rusia en los próximos meses; el efecto aún está por estimarse [ENG]

El aumento en la tasa del IVA y la indexación de tarifas tendrá un impacto significativo en los precios en los próximos meses, lo cual aún está por evaluarse, dijo la Gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina. "La inflación ha estado desacelerándose. En noviembre, esta fue incluso un poco más rápida de lo que esperábamos, lo que se asoció no solo con factores persistentes, sino también, en gran medida, con factores puntuales. Dicho esto, en los próximos meses, los precios se verán considerablemente afectados

| etiquetas: iva , rusia , economía , elvira nabiullina , banco central de rusia
2 1 0 K 32 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
#1 candonga1
Hoy, no... en el tercer trimestre.

:troll:
1 K 30
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Elvira es la auténtica heroína de la guerra de agresión de Rusia. Ojalá no fuese así y fuese menos competente, pero lo justo es reconocer que sin alguien tan capaz en su sitio Rusia estaría mucho peor, cosa que se merecen.
0 K 11

menéame