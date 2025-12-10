edición general
Aumento del 43% de ciudadanos que viven en la calle en Barcelona en 2 años

Casi 2.000 personas al raso en Barcelona, según el recuento de Arrels. El recuento realizado por los más de 600 voluntarios convocados por la fundación Arrels la noche del pasado día 3 concreta la dimensión del sinhogarismo en Barcelona: un mínimo de 1.982 personas pernoctan a la intemperie en la ciudad, un 43,2% más que hace dos años. Sants-Montjuïc es el distrito con más sintecho, 489, un alarmante 134% más que en el 2023, tal como ha alertado Arrels esta mañana.

NPCMeneaMePersigue
200.000 turistas por km cuadrado en Barcelona, 100.000 millones de visitantes en España, España la economía que más crece de Europa

Tremenda estafa nos metieron con el turismo, hay que ser hostiles con los guiris ya
StuartMcNight
#1 Se te van ceros por todas partes amigo.
NPCMeneaMePersigue
#6 #1 sí, son 100 millones de turistas al año
DatosOMientes
#1 Vas desencaminado. El año pasado fueron 46 gritones de visitantes. Al minuto.
angelitoMagno
En Sevilla cada vez se ve más gente en la calle. A ver si aumenta la delincuencia y los turistas se desencantan y acaban por bajar los precios de la vivienda.
Nómada_sedentario
#4 en Madrid igual. Quien no lo crea que se dé una vuelta por Chamberí (barrio de posibles) a las 6 de la mañana.
DayOfTheTentacle
#4 eso no pasa, mira Barcelona
kastanedowski
Suena bonito " ciudadanos" ...
Samaritan
Es que el tema de la vivienda está fatal.
alkalin
Ahora que acaban los contratos firmados en 2021, va a haber más gente.
Dragstat
#2 y nada indica que vaya a mejorar, en todo caso empeorar. No se ve la luz al final del túnel. Entre otras cosas porque no se hace nada por cambiarlo, sino todo lo contrario.
Borgiano
Pues ya es raro teniendo en cuenta que allí gozan del triple combo progre en hay-untamiento, Generalitat y Gobierno Central.
alkalin
#3 Efectivamente el efecto que tendremos en Catalunya será menor, ya que aquí están topados.

Lo dramático será ver que pasa en otras CCAA donde no han limitado nada.

Cuando veas las barbas de Catalunya cortar, pon el resto a remojar. Pero a remojar bien, que el efecto será peor.
Nómada_sedentario
#3 hace tiempo que no paseas por Madrid, verdad?
