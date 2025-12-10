Aumento del 43% de ciudadanos que viven en la calle en Barcelona en 2 años

Casi 2.000 personas al raso en Barcelona, según el recuento de Arrels. El recuento realizado por los más de 600 voluntarios convocados por la fundación Arrels la noche del pasado día 3 concreta la dimensión del sinhogarismo en Barcelona: un mínimo de 1.982 personas pernoctan a la intemperie en la ciudad, un 43,2% más que hace dos años. Sants-Montjuïc es el distrito con más sintecho, 489, un alarmante 134% más que en el 2023, tal como ha alertado Arrels esta mañana.