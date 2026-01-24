edición general
Aumenta el bruxismo en jóvenes y niños por el estrés

Apretar la mandíbula, rechinar los dientes o despertarse con dolor en la boca y el cuello es una queja cada vez más habitual en las consultas sanitarias. Odontólogos y fisioterapeutas alertan de un incremento sostenido de casos de bruxismo, especialmente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. Una afección que, aunque multifactorial, está estrechamente ligada al estrés y al ritmo de vida actual. Parte de este crecimiento responde a una mayor concienciación y a revisiones más exhaustivas.

