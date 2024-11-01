El auge del fascismo del fin de los tiempos

(...) El contingente de las start-up prevé claramente un futuro marcado por las crisis, la escasez y el colapso. Sus dominios privados de alta tecnología son cápsulas de escape fortificadas, diseñadas para que un poco gente elegida aproveche todos los lujos y oportunidades posibles para la optimización humana, lo que le da a ella y a su descendencia una ventaja en un futuro cada vez más bárbaro. Para decirlo sin rodeos, las personas más poderosas del mundo se están preparando para el fin del mundo, un fin que ellas mismas están acelerando.
| etiquetas: fascismo , eeuu , naomi kleim , corporaciones , ultrarricos
Grafton, un pequeño pueblo en el noreste de Estados Unidos, el cual a principios del siglo fue el escenario de un experimento político sin precedentes:
Un grupo de libertarios se instaló allí y puso en marcha sus ideas, reduciendo las regulaciones e impuestos con el propósito de probar que la intervención gubernamental es opresiva y produce pobreza; mientras que si se deja a la sociedad actuar por su cuenta florece y es capaz de autorregularse.
Sin embargo, a… » ver todo el comentario