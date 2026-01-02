El 0% de audiencia de Telecinco no es el fin de una era: ahora viene lo peor

Telecinco, una cadena cuyo modelo -basado en la creación de un peculiar universo propio de personajes que retroalimentaban los contenidos de su programación con polémicas tan prefabricadas como eficaces-, una vez agotado, sigue sin encontrar su sitio y anda como pollo sin cabeza mientras nos vende su nueva apuesta como «televisión blanca y familiar». ¡Qué paradoja! Pues esa misma estrategia era la bandera de Antena 3, «la cadena triste», en lo que parecía una travesía en el desierto y se ha descubierto como una magistral maniobra de distracción