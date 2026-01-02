edición general
8 meneos
159 clics
El 0% de audiencia de Telecinco no es el fin de una era: ahora viene lo peor

El 0% de audiencia de Telecinco no es el fin de una era: ahora viene lo peor

Telecinco, una cadena cuyo modelo -basado en la creación de un peculiar universo propio de personajes que retroalimentaban los contenidos de su programación con polémicas tan prefabricadas como eficaces-, una vez agotado, sigue sin encontrar su sitio y anda como pollo sin cabeza mientras nos vende su nueva apuesta como «televisión blanca y familiar». ¡Qué paradoja! Pues esa misma estrategia era la bandera de Antena 3, «la cadena triste», en lo que parecía una travesía en el desierto y se ha descubierto como una magistral maniobra de distracción

| etiquetas: audiencia , telecinco
6 2 1 K 82 actualidad
8 comentarios
6 2 1 K 82 actualidad
bigmat #2 bigmat
Se alimentaba de jubiladas y jóvenes de cuando no tenian internet, tiktok y demás RRSS.
Ahora los chismes vienen por el móvil y los trends, las viejas se van muriendo.

Se van quedando sin público potencial.
5 K 58
#7 Pixmac
#2 Viejas hay más que nunca pero la diferencia es que "los personajes" actuales son personas jóvenes que las viejas no conocen. Antes la programación estaba basada en Rocío Jurado, Isabel Pantoja,... y ahora son "influencers" y "tentadoras", desconocidas para parte del anterior público de Telecinco.
1 K 23
#4 petal *
#1 antes, el acoso sexual se disfrutaba. :palm:
0 K 15
#3 Barriales
Que vayan a tomar por culo.
Años de basura, trae la ruina.
1 K 19
pepel #6 pepel
Saldrán a presentar los informativos en tanga; lo de vender colchones y relojes ya no estimula.
0 K 18
#5 petal *
La TV quedó obsoleta
0 K 15
Battlestar #8 Battlestar
Pues le ha pasado lo que a todo entertainer, que o saben reciclarse para seguir en el candelero o hacen el ridículo como glorias olvidadas
0 K 10

menéame