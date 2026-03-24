La Audiencia Nacional vuelve a poner el foco en la cúpula de ETA y llama a declarar a cuatro exdirigentes por el atentado de Santa Pola

El mismo día en que el gobierno vasco le ha concedido el régimen de semilibertad a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias "Anboto", la Audiencia Nacional ha acordado tomarle declaración como investigada por su supuesta relación con el atentado terrorista del 4 de agosto de 2002 con coche bomba contra la casa cuartel de Santa Pola que mató a Cecilio Gallego, de 57 años que esperaba el autobús, y a la pequeña de seis años Silvia Martínez, hija de un guardia civil.