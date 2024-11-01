La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado inadmitir este viernes por falta de competencia la denuncia presentada contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por delitos de homicidio imprudente en relación al accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado mes de enero en Adamuz, Córdoba, y en el que perdieron la vida 46 personas.La denuncia había sido presentada por la Asociación Libertad y Justicia y a finales de enero el magistrado acordó abrir diligencias previas de investigación.