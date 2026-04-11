La Audiencia Nacional confirma que el asesino del sacristán de Algeciras no puede ser condenado: actuó en pleno brote psicótico

Yassin Kanjaa durante el juicio de la Audiencia Nacional. A los magistrados de apelación no les ha cabido ninguna duda y han ratificado la absolución del asesino del sacristán de Algeciras por inimputabilidad, descartando terrorismo. A cambio, treinta años de internamiento psiquiátrico. El tribunal avala que Kanjaa actuó bajo una descompensación psicótica aguda de naturaleza esquizofrénica que anuló por completo sus facultades y le exime de responsabilidad penal. Ratifica su internamiento en establecimiento psiquiátrico penitenciario.
| etiquetas: audiencia nacional , an , algeciras , sacristán , penal , psiquiátrico
Al final matan a alguien y acaban en el talego
Cuando cometen un delito violento por el que no pueden ser juzgados sí que el juez puede encerrarlos en psiquiátricos penitenciarios y de ahí es prácticamente imposible salir. Pero condenarlos antes de cometer ningún delito tampoco parece justo.
Es una cuestión compleja.
Apuesto a que era evitable
Un plan sin fisuras.
La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico: www.meneame.net/story/audiencia-nacional-absuelve-homicida-sacristan-a