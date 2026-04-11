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La Audiencia Nacional confirma que el asesino del sacristán de Algeciras no puede ser condenado: actuó en pleno brote psicótico

La Audiencia Nacional confirma que el asesino del sacristán de Algeciras no puede ser condenado: actuó en pleno brote psicótico

Yassin Kanjaa durante el juicio de la Audiencia Nacional. A los magistrados de apelación no les ha cabido ninguna duda y han ratificado la absolución del asesino del sacristán de Algeciras por inimputabilidad, descartando terrorismo. A cambio, treinta años de internamiento psiquiátrico. El tribunal avala que Kanjaa actuó bajo una descompensación psicótica aguda de naturaleza esquizofrénica que anuló por completo sus facultades y le exime de responsabilidad penal. Ratifica su internamiento en establecimiento psiquiátrico penitenciario.

| etiquetas: audiencia nacional , an , algeciras , sacristán , penal , psiquiátrico
8 2 0 K 97 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
#2 carraxe
La prevención en salud mental ahorraría muchas muertes y encarcelamientos.
2 K 35
#4 MenéameApesta
#2 Con ese tipo de enfermedades con prevención se arregla poco, la única manera es obligarles a medicarse o encerrarlos preventivamente. Y ninguna suena bien.
1 K 28
#5 carraxe *
#4 Si ya había tenido brotes antes, como dice la noticia, y se sabía, obviamente esperar a que vuelva a pasar algo, que volverá a pasar seguro, es falta de prevención. Y sí, en estos casos extremos hay que encerrarlos o medicarlos.

Al final matan a alguien y acaban en el talego
1 K 24
#6 MenéameApesta
#5 Hay mucha gente con esa enfermedad que no se medica, algunos sin diagnosticar, y la gran mayoría no son violentos. Encerrarlos en manicomios como se hacía hasta hace poco es bastante cruel. Y controlar que todos se tomen cada día la medicación sería costosísimo.

Cuando cometen un delito violento por el que no pueden ser juzgados sí que el juez puede encerrarlos en psiquiátricos penitenciarios y de ahí es prácticamente imposible salir. Pero condenarlos antes de cometer ningún delito tampoco parece justo.
Es una cuestión compleja.
0 K 12
#7 carraxe
#6 No hay que condenar a nadie antes de cometer ningún delito. Cuando a alguien le da un brote de estos, lo que hay que hacer es ofrecerle ayuda. Hablar con sus familiares. Ponerlo en contacto con un servicio de psiquiatría para conseguir un diagnóstico. Demostrarle que su vida puede cambiar a mejor. Algo. Cualquier cosa. Hay mil maneras de prevenir asesinatos, no hace falta encerrar a la peña ni medicarla (de primeras). Este ya había sido diagnosticado y no se hizo nada hasta que mató a uno y casi mató a otro.

Apuesto a que era evitable
0 K 8
plutanasio #3 plutanasio
¿Internamiento y no expulsión a un inmigrante ilegal asesino? Este país es una casa de dentistas colegiadas.
1 K 26
Brill #8 Brill
#3 Buena idea, lo expulsamos del país para que le vuelva a pasar en otro lado y mate a alguien más, ¿no?

Un plan sin fisuras.
0 K 13
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Relacionada (de hace 4 meses):

La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico: www.meneame.net/story/audiencia-nacional-absuelve-homicida-sacristan-a
0 K 16

menéame