La Audiencia Nacional confirma que el asesino del sacristán de Algeciras no puede ser condenado: actuó en pleno brote psicótico

Yassin Kanjaa durante el juicio de la Audiencia Nacional. A los magistrados de apelación no les ha cabido ninguna duda y han ratificado la absolución del asesino del sacristán de Algeciras por inimputabilidad, descartando terrorismo. A cambio, treinta años de internamiento psiquiátrico. El tribunal avala que Kanjaa actuó bajo una descompensación psicótica aguda de naturaleza esquizofrénica que anuló por completo sus facultades y le exime de responsabilidad penal. Ratifica su internamiento en establecimiento psiquiátrico penitenciario.