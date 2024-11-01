edición general
6 meneos
11 clics
La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico

La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa del delito de asesinato consumado de carácter terrorista Le ha impuesto, no obstante, el internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario, del que no podrá salir en el plazo máximo de treinta años, salvo previa autorización del tribunal.

| etiquetas: sacristán , algeciras , absuelto , , yassine , kanjaa
5 1 0 K 57 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
Kmisetas #3 Kmisetas *
Los progres aplaudiendo con las orejas mientras entran perfiles así por la costa y luego poniendo cara de shock cuando pasa lo que pasa. Siempre la misma película: te sueltan el discursito buenista, el abrazo colectivo… y al final quien paga el susto es el de siempre. Pero oye, que sigan repartiendo pulseritas de “welcome” mientras miran para otro lado.

Debimos ayudarle más fuerte con nuesteo dinero infinito. Asco.
1 K 19
IrMaNDiÑo #5 IrMaNDiÑo
#3 Acaso no hay turistas que acaban matando a sus mujeres? O mafiosos rusos que asesinan a traficantes españoles? O chóferes rumanos qué se quedan dormidos al volante y provocan accidentes muy graves.
Que solución propones? No dejar entrar en el país ningún extrajeron? Cierre absoluto de fronteras y adiós al turismo? Prohibir a cualquier no español trabajar o residir en España?
Los inmigrantes ya son más del 10% de la población, por tanto es normal que el 10% de los enfermos siquiatricos sean extranjeros.
0 K 9
Huginn #6 Huginn
#5 El problema aquí es que el asesino tenía ya una orden de expulsión que nunca se hizo efectiva.
0 K 14
Chinchorro #1 Chinchorro *
Si se hubiese prestado apoyo y una salida a esa persona en una situación que seguro que era horrible, igual no habría pasado este desastre para todos.

Qué pena.

Por cierto, la denuncia por terrorismo se considera denuncia falsa no?
0 K 11
Huginn #2 Huginn
#1 Claro, apoyo y una salida a un inmigrante sin papeles. ¿De dónde dices que sale el dinero?
1 K 21
#7 pirat
Digan lo que digan, es alta la proporción de tarados peligrosos que nos llega.
0 K 9
#4 charly-brown
Veo que hay personas que no han leído la noticia. El voto popular, que supongo que serán todos antisistema, anticapitalista, anti todo; ha encontrado al asesino inocente, pero no del asesinato, sino de la responsabilidad. Dicho de otra manera, un esquizofrénico es culpable o no?
Si lo es, en EE.UU. va a la silla eléctrica? Creo que allí tampoco. Iría a una institución psiquiátrica? Veo que algunos aquí quieren aún así que vaya a la cárcel durante 1000 años. Os digo, normalmente por asesinato se…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame