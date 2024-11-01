La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa del delito de asesinato consumado de carácter terrorista Le ha impuesto, no obstante, el internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario, del que no podrá salir en el plazo máximo de treinta años, salvo previa autorización del tribunal.