La Audiencia Nacional absuelve al homicida del sacristán de Algeciras, pero lo interna en un centro psiquiátrico

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa del delito de asesinato consumado de carácter terrorista Le ha impuesto, no obstante, el internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario, del que no podrá salir en el plazo máximo de treinta años, salvo previa autorización del tribunal.
Debimos ayudarle más fuerte con nuesteo dinero infinito. Asco.
Que solución propones? No dejar entrar en el país ningún extrajeron? Cierre absoluto de fronteras y adiós al turismo? Prohibir a cualquier no español trabajar o residir en España?
Los inmigrantes ya son más del 10% de la población, por tanto es normal que el 10% de los enfermos siquiatricos sean extranjeros.
Qué pena.
Por cierto, la denuncia por terrorismo se considera denuncia falsa no?
Si lo es, en EE.UU. va a la silla eléctrica? Creo que allí tampoco. Iría a una institución psiquiátrica? Veo que algunos aquí quieren aún así que vaya a la cárcel durante 1000 años. Os digo, normalmente por asesinato se… » ver todo el comentario