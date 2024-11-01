La Audiencia Nacional admite el recurso del Ejecutivo de Page por la inacción del Gobierno en el trasvase Tajo-Segura

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo planteado por el Ejecutivo regional contra el Ministerio para la Transición Ecológica por su "inacción" a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Esta admisión a trámite se produce la misma semana en la que se ha conocido un nuevo dictamen judicial que respalda la postura de Castilla-La Mancha respecto a los caudales ecológicos y vuelve a desmontar los argumentos esgrimidos desde el Levante en su contra.
| etiquetas: tajo , segura , trasvase , recurso
www.embalses.net/cuenca-3-tajo.html
Y sólo en enero ya se había desembalsado el 113% del caudal ecológico de todo el año.
Si el 113% de todo un año en un sólo mes no es un caudal de avenida, ¿Que es lo que es entonces?
Seguro que desconocías ese dato
www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/portugal-recibido-agua-tajo-ano
www.meneame.net/story/portugal-ya-ha-recibido-toda-agua-tajo-ano-mient