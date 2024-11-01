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La Audiencia Nacional admite el recurso del Ejecutivo de Page por la inacción del Gobierno en el trasvase Tajo-Segura

La Audiencia Nacional admite el recurso del Ejecutivo de Page por la inacción del Gobierno en el trasvase Tajo-Segura

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo planteado por el Ejecutivo regional contra el Ministerio para la Transición Ecológica por su "inacción" a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Esta admisión a trámite se produce la misma semana en la que se ha conocido un nuevo dictamen judicial que respalda la postura de Castilla-La Mancha respecto a los caudales ecológicos y vuelve a desmontar los argumentos esgrimidos desde el Levante en su contra.

| etiquetas: tajo , segura , trasvase , recurso
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4 comentarios
4 1 0 K 43 MAmbiente
tul #2 tul
Que dinamiten esa aberración antes de que cause mas daño
3 K 50
#1 Pitchford
A ver si se adaptan por fin las reglas del trasvase a lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Supremo, que señalan a que las actuales no respetan los caudales ecológicos del río Tajo. Y eso que solo son caudales ecológicos mínimos, ya que no se han llegado a establecer caudales ecológicos de avenida, que limpien el cauce en primavera y mantengan su anchura.
3 K 47
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pues el Tajo está al 80%
www.embalses.net/cuenca-3-tajo.html
Y sólo en enero ya se había desembalsado el 113% del caudal ecológico de todo el año.

Si el 113% de todo un año en un sólo mes no es un caudal de avenida, ¿Que es lo que es entonces?
Seguro que desconocías ese dato
www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/portugal-recibido-agua-tajo-ano
www.meneame.net/story/portugal-ya-ha-recibido-toda-agua-tajo-ano-mient
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#4 Pitchford
#3 La clave de la ecología del Tajo está en los embalses de cabecera y los caudales hasta que recibe al Jarama, con toda la mierda de Madrid y mucho más caudal que el propio Tajo en ese punto, sangrado por el trasvase desde la cabecera. El mayor embalse de la cabecera, Buendía, está por debajo del 60%, mucho mejor que su media histórica, por las lluvias abundantes de este año. El Tajo hasta Aranjuez siempre lleva un caudal mínimo, ridículo, regulado por azudes continuos para disimular. Ni un caudal de avenida en todo el año.
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menéame