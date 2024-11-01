Portugal ya ha recibido toda el agua del Tajo para el año mientras Page pleitea para mermar el trasvase

El 1 de febrero ya se habían transferido 3.054 hectómetros cúbicos, el 113% del caudal integral anual de 2.700 hm3. Los dos embalses que abastecen al acueducto -Entrepeñas y Buendía- se mantienen en niveles sin parangón en décadas, y el más pequeño de los dos al 80% de su capacidad y el doble de reservas de la media de los últimos diez años. Un dato que refleja la abundancia de reservas gracias a las lluvias y que deja en evidencia al presidente de Castilla-La Mancha, quien acaba de pleitear para mermar a la mitad los trasvases al Segura.