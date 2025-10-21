edición general
La Audiencia Nacional abre el juicio oral para el acusado español de espiar a Assange

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto juicio oral al dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. David Morales está acusado de espiar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo en la legación diplomática. Los dos acusados pertenecen a la empresa gaditana Undercover Global. Entre 2015 y 2018, la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres dependía de esta empresa.

A qué se va de rositas por presiones de la parte contratante.
Confiar la seguridad a una empresa llamada "undercover". Qué podría salir mal?? :shit:
