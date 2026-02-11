edición general
19 meneos
20 clics
La Audiencia de Madrid avala que mentir en una comisión parlamentaria es "legítimo" frente a una imputación

La Audiencia de Madrid avala que mentir en una comisión parlamentaria es "legítimo" frente a una imputación

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que mentir en una comisión parlamentaria es "legítimo" y no constituye un delito cuando las afirmaciones falsas del compareciente tienen como finalidad defenderse de una futura imputación penal o de un procedimiento penal posterior. Así lo razona la Sección Sexta en el auto en el que inadmite una querella interpuesta contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio en su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado

| etiquetas: imputación , senado , mentir
16 3 0 K 119 actualidad
8 comentarios
16 3 0 K 119 actualidad
wata #1 wata
Pues nada... Se legaliza la mentira.
7 K 73
#5 concentrado
#1 Ya estaba legalizada. Y lo reiteró MAR cuando dijo que mentir no era delito.
2 K 33
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#1
En el sistema penal español, el imputado o investigado no está obligado a decir la verdad ni a confesar su culpabilidad, ya que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, protegido por la Constitución (art. 24.2). A diferencia de los testigos, no jura decir la verdad y puede defenderse, incluso mintiendo, sin incurrir en delito de falso testimonio.
3 K 29
#3 concentrado
Y todavía hay quiénes insisten en montar comisiones parlamentarías. Sanxe, que tiene mucho de perro, ya lo dijo: "esto es un circo". Las comisiones sólo sirven para que los que preguntan se saquen un sobresueldo.
5 K 55
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#3 Las comisiones parlamentarias han servido, sirven y serviran para que quienes las controlan hagan que salgan las conclusiones a las que quieren que llegar independientemente de lo que se diga en ellas.
0 K 19
#2 Nasser *
La Audiencia de Madrid defendería a un Pepero o si sirve al Pp aunque lo vieran clavando un cuchillo a su víctima, y el que pueda hacer que haga ..
2 K 21
#4 decker *
Joder, que es legal mentir. Valdrá de algo si le mando esta sentencia a mi inspector de hacienda?
1 K 17
#8 Donlixo
Legal será, pero digo yo que si luego se demuestra que has mentido alguna repercusión negativa deberia de tener para el que han pillado (dentro del ámbito parlamentario al menos)... porque se no ser así ya pueden dejar de hacer comisiones parlamentarias inútiles.
P.D: que las Comisiones parlamentarias en España sin inútiles ya se sabía. Esto sólo lo confirma.
0 K 6

menéame