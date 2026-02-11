La Audiencia de Madrid avala que mentir en una comisión parlamentaria es "legítimo" frente a una imputación

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que mentir en una comisión parlamentaria es "legítimo" y no constituye un delito cuando las afirmaciones falsas del compareciente tienen como finalidad defenderse de una futura imputación penal o de un procedimiento penal posterior. Así lo razona la Sección Sexta en el auto en el que inadmite una querella interpuesta contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio en su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado