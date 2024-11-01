Audie Norris denuncia la inseguridad tras un intento atraco en Barcelona: "Si hubieran tenido un cuchillo, habría acabado muy mal la historia"  

Audie Norris, embajador del Barça de baloncesto, sufrió un intento de atraco en la estación de Sants. "2 hombres intentaron atracarme. Primero me echaron spray en la chaqueta por detrás otro vino con excusa de limpiarme";"No había policía ni seguridad, eran las 23 h de la noche. Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia. ¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle", finiquitó Norris, dejando constancia con la fotografía de la chaqueta.
| etiquetas: audie norris , barcelona , atraco
Fuerte, de rodillas para arriba.