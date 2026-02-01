edición general
Roban y atacan con machetes a dos menores en Canyelles

Otro atraco violento en Barcelona. Un grupo de jóvenes magrebíes ha robado y agredido a machetazos a dos menores, de 17 años, cerca de la estación de metro de Canyelles, de la L3. Concretamente, el suceso ocurrió ayer, 31 de enero, por la tarde, en el parque de Josep Serra Martí, ubicado arriba de dicha parada. Según confirman en exclusiva fuentes cercanas a Metrópoli, los agresores se acercaron para robar los patinetes a golpe de machete, y las víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas graves.

GeneWilder #6 GeneWilder
Estos deben ser los que están destinados a reemplazar a los fachas patrios, como dijo la sacerdotisa del nuevo orden.
MyNameIsEarl #11 MyNameIsEarl
#6 pues no veo mucha diferencia entre estos y los de Torre Pacheco.... Bueno si, las pulseritas. Lo demás, the same.
TikisMikiss #10 TikisMikiss
Nada que no haga cualquier español todos los días. Siempre seleccionan las noticias de ciertos colectivos aposta, obviando los millones de españoles que, machete en mano, atacan y roban a menores causándoles la hospitalización. Se nota el racismo a la legua.
GeneWilder #3 GeneWilder
Tercermundización.
riska #2 riska
Les gusta atacar en manadas.
#8 lameth
Hasta que no los cojan como a la Mara de Madrid (50 de una) no van a parar.
ansiet #5 ansiet
Votos para Alianza Catalana= +200
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
esto es la selva!!!! eso si, luego como te paren en un control y te vean los destornilladores en el coche...caballero caballero!!!!!
#4 coydanerko
¡y no les expulsan!
#7 Cuchifrito
#4 Expulsarles, para que puedan volver? Encerrar y tirar la llave.
MonoMico #1 MonoMico
¡Caramba, que violencia! Espero que se mejoren.
