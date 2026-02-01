Roban y atacan con machetes a dos menores en Canyelles

Otro atraco violento en Barcelona. Un grupo de jóvenes magrebíes ha robado y agredido a machetazos a dos menores, de 17 años, cerca de la estación de metro de Canyelles, de la L3. Concretamente, el suceso ocurrió ayer, 31 de enero, por la tarde, en el parque de Josep Serra Martí, ubicado arriba de dicha parada. Según confirman en exclusiva fuentes cercanas a Metrópoli, los agresores se acercaron para robar los patinetes a golpe de machete, y las víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas graves.