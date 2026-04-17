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Atraco a un banco en Nápoles, qué ha ocurrido: la alerta de un transeúnte, los asaltantes armados, los 25 rehenes, las cajas de seguridad forzadas y la huida por las alcantarillas

El golpe tuvo lugar en la sucursal de Crédit Agricole en torno a las 12:30 del jueves. La liberación de los rehenes, clientes y empleados ocurrió una hora después.

| etiquetas: atraco , banco , nápoles
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2 comentarios
5 1 0 K 81 actualidad
uyquefrio #1 uyquefrio
Quien roba a un ladrón cien años de perdón.
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antesdarle #2 antesdarle
#1 eso que se lo expliquen al juez :troll:
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