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Los atletas transgénero no podrán competir en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos

Los atletas transgénero no podrán competir en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos

El COI ha decidido excluir a las mujeres transgénero de las competiciones femeninas. Las organizaciones que defienden los intereses de los deportistas han reaccionado de forma dispar ante la noticia. Hay quienes consideran que la decisión es justa, mientras que otros opinan que es perjudicial.

| etiquetas: atletas , transgenero , no podran , competir , pruebas , femenina , olimpiad
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7 comentarios
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#1 DatosOMientes
Bien hecho.
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Rogue #6 Rogue
#4 No me salía como posible duplicidad.

A ver si hay algún #admin y me la tira, que yo ya no puedo.

Gracias!
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Bald #2 Bald
Es lo que tiene mas sentido, si no es injusto para las mujeres biológicas. Eso si podrían cambiar el nombre de la categoría masculina a "general" o algo así para que no se sientan mal por competir en ella.
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josde #3 josde
Ya era hora, participaban con ventajas.
2 K 27
#7 thekeeper
Deberian hacer como en ajedrez, las categorias masculinas donde pueden participar mujeres son las open, de hecho no hay categoria masculina, y la categoria femenina existe mas por promover el ajedrez que otra cosa
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Gadfly #5 Gadfly
Era un clamor
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menéame