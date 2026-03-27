Los atletas transgénero no podrán competir en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos

El COI ha decidido excluir a las mujeres transgénero de las competiciones femeninas. Las organizaciones que defienden los intereses de los deportistas han reaccionado de forma dispar ante la noticia. Hay quienes consideran que la decisión es justa, mientras que otros opinan que es perjudicial.
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A ver si hay algún #admin y me la tira, que yo ya no puedo.
Gracias!