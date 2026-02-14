·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6785
clics
Este titular es falso
5134
clics
Se fueron las cámaras
5180
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
6215
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
3190
clics
Trump dando un beso a una niña pequeña durante un mitin en 2016 [Hemeroteca] [ENG]
más votadas
430
Continuos retrasos judiciales benefician a los números dos y tres de Ayuso en el PP de Madrid y a su pareja
351
Ángel Víctor Torres invita a Felipe González a dejar el PSOE citando a Rubalcaba: "Cuando quieres que pierda tu líder, piensa qué haces tú en ese partido"
468
La Agencia Tributaria pide al juez que amplíe el Caso Montoro al detectar pagos por 35,5 millones de euros en cinco años
276
El clan Delgado: los empresarios condenados por narcotráfico que organizaron la gala en Mar-a-Lago donde colaboraron Ayuso, Negre y Milei
316
Aznar advierte que acudirá a los tribunales si le vinculan con la presidencia del Gobierno de España entre 1996 y 2004
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
14
clics
Los atascos desangran la economía rumana
Los ciudadanos de Bucarest perdieron el equivalente a cinco jornadas laborables por culpa de los habituales embotellamientos
|
etiquetas
:
economía
,
tráfico
,
atasco
,
rumania
,
trabajo
3
1
0
K
40
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
lib_free
Como nuestra red de tren, sobre todo en Cataluña, un puñetero desastre tercermundista.
0
K
7
#2
elgranpilaf
*
#1
Eso es porque los rumanos roban el cobre del tren
0
K
11
#3
JRambo
Por suerte los dacia son coches cómodos y espaciosos y al menos ese tiempo lo habrán pasado...
Oh wait.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Oh wait.