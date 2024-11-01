edición general
7 meneos
441 clics
Ataques de casuarios contra personas [ENG]

Ataques de casuarios contra personas [ENG]  

El casuario es reconocido como el ave más letal del planeta. Es un ave increíblemente ágil y en este video se puede ver cómo ataca a personas, las persigue mientras huyen en coche y le da patadas a cubos de basura. Sin embargo, el casuario no te atacará si se da cuenta de que no eres comida y si actúas con tranquilidad dándole a entender que no eres una amenaza. Sonido del casuario: youtube.com/shorts/k6rqoZG7Yk0?si=0-en-TwO2obGRP1N

| etiquetas: casuario , ave , ataque
6 1 0 K 76 cultura
11 comentarios
6 1 0 K 76 cultura
Comentarios destacados:    
#2 mcfgdbbn3 *
Es básicamente una pesadilla con plumas, lo raro es que no sea de Australia, aunque algunos hay ahí. :-P
4 K 63
#3 Lusco2
#2 Las avestruces también tienen su carácter, hace algún tiempo se intentaron introducir en granjas pero los bichos tenían problemas mentales y a las que no les entraba depresión se liaban a picotazos y patadas contra todo, después de accidentes que no ha trascendido que fueran mortales se cerraron casi todas
1 K 18
#4 mcfgdbbn3
#3: Es que una #avestruz tiene la inteligencia justa para no hacerse sus necesidades encima. Su cerebro es diminuto.
1 K 18
TripleXXX #9 TripleXXX
#2 Sin leerte hubiera apostado lo que sea porque fuera australiano xD
1 K 20
#11 wendigo
#2 Si fuera australiano, habría que sumar "Venenoso" a la ecuación :-D

Saludos
0 K 10
#5 Albarkas
Leyendo la entradilla me recuerda al típico idiota que tiene un rottweiler que se te quiere merendar claramente y te dice: "Si no hace nada, solo quiere jugar..."
¡¡¡Pues que juegue con tu madre!!! :troll:
1 K 26
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Casuaridades
1 K 23
#6 NO86
El vídeo es una mierda y no sale ni un ataque?
1 K 16
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Solo quiere jugar, se puede tener de mascota
0 K 11
Brill #7 Brill *
Que no cunda el pánico, son ataques "casuales".
0 K 10
elgranpilaf #8 elgranpilaf
"Sin embargo, el casuario no te atacará si se da cuenta de que no eres comida".
Todo ser vivo que tiene carne es "comida"
0 K 10

menéame