edición general
5 meneos
12 clics
El ataque de Trump a Venezuela marca los pasos de Rusia en Ucrania y deja manos libres a China en Taiwán

El ataque de Trump a Venezuela marca los pasos de Rusia en Ucrania y deja manos libres a China en Taiwán

Con su intervencionismo en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la caja de los truenos en el frágil equilibrio geopolítico internacional. Si Washington puede aplicar su doctrina de seguridad nacional al resto de países con toda impunidad y convertir a cualquiera de sus vecinos en eventual presa de sus intereses económicos y estratégicos, las otras dos superpotencias, China y Rusia, ya no tienen ninguna cortapisa para hacer lo mismo. Pekín puede redoblar su presión para doblegar a la díscola Taiwán y Moscú puede l

| etiquetas: donald trump , china , rusia , venezuela
4 1 0 K 48 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 48 actualidad
antesdarle #4 antesdarle
Rusia ya lo intentó en los primeras días, lo que fracasó.
5 K 65
#8 Y_digo_yo
#4 la limpieza de las misiones no admiten comparación.
0 K 10
Battlestar #2 Battlestar
Claramente no, porque cuando lo hagan China o Rusia entonces será un acto de agresión intolerable por el derecho internacional y se les impondrá sanciones, retirará de competiciones deportivas y demás
3 K 52
pedrario #5 pedrario *
#2 Las víctimas, o potenciales víctimas, de China o Rusia no gozan de la animadversión de más de medio mundo por haber cometido atrocidades dictatoriales, al contrario, serían vistas como víctimas de opresión. Contra Maduro hay más cancha ancha porque no se le puede defender ante la opinión pública, los únicos interesado en defenderlo son golfos que se han aprovechado durante años de exprimir sus recursos.

Que vaya, el primero en invadir es Rusia desde hace años, y aunque no tiene apoyo…   » ver todo el comentario
0 K 10
Battlestar #9 Battlestar
#5 Yo, aun con todo, sigo pensando que es un atropello. Y sienta un muy mal precedente.

Pero también seria absurdo cerrar los ojos a la realidad de las reacciones. Mi hermana trabaja en limpieza y en su empresa hay varias venezolanas y por lo que me ha contado casi lo estaban celebrando más que si fuera final de año y el que sea o no acorde a las leyes internacionales como que les suda.
0 K 10
KLKManin #1 KLKManin
"Moscú puede llevar su invasión de Ucrania hasta las últimas consecuencias militares", no como hasta ahora.
2 K 28
Alakrán_ #3 Alakrán_
Un par de cosas, esa caja ha estado siempre abierta y Rusia tiene bastante iniciativa con Ucrania.
1 K 21
johel #6 johel *
China no va a tomar Taiwan por la fuerza por mucho que lo repitan los medios otanistas. Tomar por la fuerza algo que puedes tomar pacificamente es una estupidez, lo unico que necesita china para que los """""""""aliados""""""" abandonen Taiwan es superarla tecnologicamente.
1 K 13
#7 Poligrafo *
En el caso de Taiwan el tito trump ya se ha encargado de venderles varios miles de millones en armamento hace 4 dias para que les sea mas dificil a los Chinos y hacer algo de caja de paso.

Y Ucrania ya se la repartido con Putin...
0 K 7

menéame