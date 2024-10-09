El ataque de un oso a una mujer en Asturias tiene precio: el Principado tendrá que indemnizarla con 85.000 euros

Carmen Suárez Cabezas sufrió una rotura de cadera y desgarros en la cara por el ataque de un oso que la sorprendió mientras paseaba por el pueblo de Sonande, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, el 30 de mayo de 2021. A punto de cumplirse cuatro años desde que un certero zarpazo del plantígrado le produjera lesiones de gravedad, esta mujer, que entonces tenía 75 años, ha obtenido el respaldo judicial por el que tanto ha luchado: el Principado tendrá que indemnizarla por los daños morales y las secuelas.