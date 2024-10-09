edición general
11 meneos
16 clics
El ataque de un oso a una mujer en Asturias tiene precio: el Principado tendrá que indemnizarla con 85.000 euros

El ataque de un oso a una mujer en Asturias tiene precio: el Principado tendrá que indemnizarla con 85.000 euros

Carmen Suárez Cabezas sufrió una rotura de cadera y desgarros en la cara por el ataque de un oso que la sorprendió mientras paseaba por el pueblo de Sonande, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, el 30 de mayo de 2021. A punto de cumplirse cuatro años desde que un certero zarpazo del plantígrado le produjera lesiones de gravedad, esta mujer, que entonces tenía 75 años, ha obtenido el respaldo judicial por el que tanto ha luchado: el Principado tendrá que indemnizarla por los daños morales y las secuelas.

| etiquetas: agredida , plantígrado , cangas del narcea , oso , principado , asturias
9 2 2 K 104 actualidad
38 comentarios
9 2 2 K 104 actualidad
Comentarios destacados:      
elGude #2 elGude
Y si el oso no tiene dinero y no paga, es un moro-oso?
8 K 113
#4 Astur_ *
#2 no te haces una idea, lo que nos cuesta a cada asturiano, la fauna salvaje,
4 K 49
elGude #7 elGude
#4 a ver, es que siendo un oso, tienes pocos trabajos, supongo que siempre puede robarlo de la cestas de pícnic con un osezno con pajarita.
1 K 19
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#4 antes lo pagaban los coto de caza
0 K 20
frg #14 frg *
#4 ¿Cuánto? Cuéntanos más.
0 K 11
#15 Astur_ *
#14 solo dan datos puntuales es casi imposible saberlo fijo, pero entre 5 y 10 millones de euros, sin contar los chiringuitos
0 K 13
frg #17 frg
#15 ¿Por Asturiano?, ¿cómo me dices que sacas tu estimación?
0 K 11
#18 Astur_ *
#17 leyendo noticias
4 millones aki
www.rtpa.es/noticias-asturias/2024-10-09/El-nuevo-baremo-de-daños-por
faltan los del jabali
faltan las ayudas a los ganaderos
0 K 13
rob #5 rob
#2 No te preocupes, paga el principado.
1 K 25
taSanás #12 taSanás
#2 mejor comentario en lo que va de año
0 K 7
#19 diablos_maiq *
#2 ¿ya estamos criminalizando a los magrebíes? :troll:
0 K 10
Format_C #22 Format_C
#2 menuda osadia cometió
0 K 7
#1 Astur_
está con suerte, no me la tumbais, gracias meneantes
2 K 30
elGude #3 elGude
#1 hostia colega, ya te estás quejando y la noticia no tiene ni un minuto?
2 K 39
#8 Astur_
#3 cuando la mayoría de noticias que subo de ataques de fauna salvaje, me la tumban en 10 minutos, pues si
2 K 30
rob #9 rob
Noticia de abril de 2025.
Motivos hay para tumbarla #1
1 K 27
#10 Astur_ *
#9 cualquier cosa vale... si..
duplicada, no es
gracias por tu voto, tan útil
0 K 13
rob #13 rob *
#10 Yo no he dicho que sea duplicada.
Noticia de abril de 2025. Ahora si ya en #1 estás llorando, no seré yo el que te lo impida.
0 K 12
#38 Astur_ *
#13 y como curiosidad, donde se pone si solo sale actualidad? o ya no se pueden subir?
0 K 13
rob #20 rob *
#10 De nada. Aquí me tienes un hombro amigo para lo que necesites.
0 K 12
#34 Astur_ *
#20 pos tengo 5 praderíes en Teverga pa segar a gadaña, si quies venir ayudar
ya te afilo yo la gadaña nun sea que te cortes
te garantizo que ves algún oso o lobo
0 K 13
rob #36 rob *
#34 Estoy harto de ver osos y lobos en Asturias, León, Zamora y Cantabria.
Muchas gracias por la invitacion pero lo mío es de hombres, soy mas de Aizko eta aritza. Lo de segar lo hacen los adolescentes de la familia.
Un saludo y anda polo segao.
0 K 12
#26 Nouveau
#1 parece mentira que tengas que ir al juzgado para recibir una indemnización.

Luego os preguntais y os quejais que los ganaderos peguen tiros a los lobos/ossos. Porque en ocasiones ni en el juzgado te indemnizan como es debido.

Si por el ataque de oso/lobo indemnizarán de forma rápida, la gente no se tomaría la justicia por su mano.
1 K 21
#29 Astur_ *
#26 eso ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente, pero esa parte del video, se la saltan....
.
Félix Rodríguez de la Fuente defendía una postura pragmática que buscaba el equilibrio entre la conservación del lobo y la supervivencia del mundo rural. Para él, la convivencia no era una cuestión de idealismo ciego, sino de gestión y justicia social.
Sus planteamientos clave sobre convivencia y control fueron:
1. El derecho a la defensa del ganadero
Félix era tajante: si el Estado no protegía al…   » ver todo el comentario
1 K 21
#31 Nouveau
#29 grandísima aportación! Cuesta que el mundo urbano entienda la vida del agricultor/ganadero de extensivo
1 K 21
#32 Astur_ *
#31 meten a todos en el mismo saco, chigre, ayudas ,maltratadores , votantes de vox...
hace poco subi la noticia de una burra, que se la comió el oso, a una persona que la tenia para guaja, aquí a lao de la ciudad de oviedo... me la tumbaron en 10 min.. los comentarios que se iba hacer rico el paisano
la realidad, si denuncias, te pagan 350 e gastas 100 en gasoil y vueltas, y los declaras a hacienda y te quitan la mitad
0 K 13
#35 Nouveau
#32 un burro bueno zamoranoleones te cuesta unos 2500€. Si es un penco unos 600€.

El problema es lo que te pagan por el animal. Una mierda.

El problema es cuando entra en el ganado y genera bajas en las reproductivas. Te pagan solo el animal, no por la cría que llevan dentro ni por el lucro cesante.

Entonces es cuando el ganadero entra en cólera y sale a cobrarse las bajas.

Y por culpa de la clase dirigente, perdemos toda la sociedad.
1 K 21
#37 Astur_ *
#35
un burro en asturias lo pagan a 350 e que lo busque... a la gente le gusta la carne de macro granja, de supermercado, con nitrito de sodio, no les gusta la carne de ternera asturiana comprada en una carnicería en condiciones
0 K 13
Malinke #16 Malinke *
#_6 y porque la cogió por sorpresa, si no tendría que pagar ella el oso por bueno.
1 K 24
#21 Astur_
#16 casi seguro, siendo donde fue... le da un piedrazo la paisana que lo pone fino
1 K 24
Malinke #23 Malinke
#21 de pueblo, pueblo.
0 K 11
Malinke #27 Malinke
#23 creo que mi abuela era de ahí.
0 K 11
Malinke #28 Malinke
#21 creo que mi abuela era de ahí.
0 K 11
#30 Astur_
#28 no sabes de donde era tu abuela?
0 K 13
#25 omega7767
" ha obtenido el respaldo judicial por el que tanto ha luchado"


es flipante, que para ciertas cosas tengas que luchar contra viento y marea para conseguir algo que te tendrian que dar rapidamente, como en este caso, una indenizacion

Mi madre sufrio una intoxicacion que casi muere trabajando en un hospital cuando cambiaron los productos de limpieza a unos mucho mas toxicos y nadie en la direccion del hospital le pidio disculpas. Tubo que ir a los tribunales medio muerta durante años…   » ver todo el comentario
1 K 23
#6 pozz
Que con 75 años te ataque un oso y salgas vivo, ya es un milagro.
1 K 16
#33 Banshee2x
#6 A ver... no sabemos la edad del oso.
0 K 10

menéame