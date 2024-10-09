El ataque de un oso a una mujer en Asturias tiene precio: el Principado tendrá que indemnizarla con 85.000 euros

Carmen Suárez Cabezas sufrió una rotura de cadera y desgarros en la cara por el ataque de un oso que la sorprendió mientras paseaba por el pueblo de Sonande, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, el 30 de mayo de 2021. A punto de cumplirse cuatro años desde que un certero zarpazo del plantígrado le produjera lesiones de gravedad, esta mujer, que entonces tenía 75 años, ha obtenido el respaldo judicial por el que tanto ha luchado: el Principado tendrá que indemnizarla por los daños morales y las secuelas.
| etiquetas: agredida , plantígrado , cangas del narcea , oso , principado , asturias
Luego os preguntais y os quejais que los ganaderos peguen tiros a los lobos/ossos. Porque en ocasiones ni en el juzgado te indemnizan como es debido.
Si por el ataque de oso/lobo indemnizarán de forma rápida, la gente no se tomaría la justicia por su mano.
Félix Rodríguez de la Fuente defendía una postura pragmática que buscaba el equilibrio entre la conservación del lobo y la supervivencia del mundo rural. Para él, la convivencia no era una cuestión de idealismo ciego, sino de gestión y justicia social.
Sus planteamientos clave sobre convivencia y control fueron:
1. El derecho a la defensa del ganadero
Félix era tajante: si el Estado no protegía al… » ver todo el comentario
hace poco subi la noticia de una burra, que se la comió el oso, a una persona que la tenia para guaja, aquí a lao de la ciudad de oviedo... me la tumbaron en 10 min.. los comentarios que se iba hacer rico el paisano
la realidad, si denuncias, te pagan 350 e gastas 100 en gasoil y vueltas, y los declaras a hacienda y te quitan la mitad
El problema es lo que te pagan por el animal. Una mierda.
El problema es cuando entra en el ganado y genera bajas en las reproductivas. Te pagan solo el animal, no por la cría que llevan dentro ni por el lucro cesante.
Entonces es cuando el ganadero entra en cólera y sale a cobrarse las bajas.
Y por culpa de la clase dirigente, perdemos toda la sociedad.
un burro en asturias lo pagan a 350 e que lo busque... a la gente le gusta la carne de macro granja, de supermercado, con nitrito de sodio, no les gusta la carne de ternera asturiana comprada en una carnicería en condiciones
es flipante, que para ciertas cosas tengas que luchar contra viento y marea para conseguir algo que te tendrian que dar rapidamente, como en este caso, una indenizacion
Mi madre sufrio una intoxicacion que casi muere trabajando en un hospital cuando cambiaron los productos de limpieza a unos mucho mas toxicos y nadie en la direccion del hospital le pidio disculpas. Tubo que ir a los tribunales medio muerta durante años… » ver todo el comentario