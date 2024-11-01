El ataque a importante refinería de Bahréin desata un aumento nunca visto del precio futuro de los combustibles [eng]

Los mercados energéticos reaccionaron rápidamente a los informes, con una ampliación de los márgenes de refinación a medida que los operadores comenzaron a descontar el riesgo de interrupciones del suministro. Los diferenciales de craqueo —un indicador de la rentabilidad de las refinerías que mide la diferencia de precio entre el petróleo crudo y productos refinados como la gasolina y el diésel— han ido en aumento a medida que los mercados comienzan a centrarse en la capacidad de refinación como un posible punto de presión.