El ataque a importante refinería de Bahréin desata un aumento nunca visto del precio futuro de los combustibles [eng]

Los mercados energéticos reaccionaron rápidamente a los informes, con una ampliación de los márgenes de refinación a medida que los operadores comenzaron a descontar el riesgo de interrupciones del suministro. Los diferenciales de craqueo —un indicador de la rentabilidad de las refinerías que mide la diferencia de precio entre el petróleo crudo y productos refinados como la gasolina y el diésel— han ido en aumento a medida que los mercados comienzan a centrarse en la capacidad de refinación como un posible punto de presión.

alehopio #1 alehopio *
Y aquí está la prueba de que los precios a futuro de los combustibles se han disparado.

Hoy ya está el barril de gasóleo a futuro superando los 150$
- Mercado: ICE Futures Europe (Londres) – El benchmark mundial del gasóleo/diésel
- Precio: $1.180 por tonelada métrica (hoy a las 13:37 GMT+1)
- Subida: +6,38% (+$70,75) en UNA SOLA SESIÓN
alehopio #2 alehopio
El ataque a la refinería no tuvo mucho impacto en las noticias

