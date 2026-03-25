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Ataque aéreo israelí impacta en un campamento de desplazados en Gaza

Ataque aéreo israelí impacta en un campamento de desplazados en Gaza

Al menos un palestino murió y otros siete resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra un campamento de desplazados abarrotado en el centro de Gaza. Dos tercios de la población de Gaza continúan viviendo en tiendas de campaña o edificios dañados seis meses después de un acuerdo de alto el fuego, según la ONU.

| etiquetas: gaza , genocidio , israel
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5 comentarios
13 0 0 K 163 actualidad
karlos_ #3 karlos_
La noticia sera el dia que paren.
Joder que les llevan camiones de agua y comida y cuando van todos tiran la bomba
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Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Con unos cuantos misiles más, los iraníes conseguirán acabar con el genocidio que los sionistas están perpetrando.
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#1 Barnabas
Ha sido sin querer, lo siento mucho, me he equivocado.
No volverá a ocurrir
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emmett_brown #2 emmett_brown *
#1 Suena a eso, a que "impacta" sin querer.

No entiendo por qué el titular no dice directamente lo que ha pasado: que Israel ha bombardeado un campamento de refugiados.

Tampoco entiendo por qué los titulares no adoptan la retórica de la "amenaza" contra Líbano, que tan lindamente utilizan con China.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Otro crimen de guerra más a la larga lista de crímenes de guerra de estos animales asesinos.
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menéame