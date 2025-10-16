·
Asturias unida contra el peaje del Huerna: todas las claves de la gran movilización a la que están convocados todos los asturianos
Gobierno, partidos, sindicatos y empresarios lideran una protesta que aspira a ser histórica para lograr la supresión del pago por cruzar a la Meseta, que Bruselas ya considera irregular.
9 comentarios
#3
Verdaderofalso
Cascos, todo empezó contigo
2
K
55
#1
pazentrelosmundos
*
0
K
16
#6
Leon_Bocanegra
#1
eso es mentira
1
K
26
#7
pazentrelosmundos
#6
tal vez si o tal vez no... Nunca lo sabremos.
1
K
26
#8
Malinke
Manifestaciones ante la sede del PP, espero.
0
K
11
#5
kinz000
No pagues.
0
K
10
#9
tobruk1234
El PP alargó la concesión en el 2000 hasta el 2050 y ahora se acuerdan los del PP de que la autopista es de pago, esto es para desgastar al gobierno ni mas ni menos, pq mira que estuvo Rajoy en el gobierno y pudo deshacer la ampliación o los de Asturias pedir la supresión, pero en esa epoca ni mu.
0
K
7
#2
Somozano
Meseta también conocida como León
Donde surgió Asturias por lo menos su nombre
los astures estaban asentados en ambos lados de la cordillera y recibieron su nombre del río Astura, actual río Esla, el gran río leonés que desemboca en el Duero
León es Asturias
León llega hasta Güelva
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSurQk7HG996YLhtjOGluKY0h
Països Asturllioneses
0
K
6
#4
Leon_Bocanegra
#2
ufff si fueras catalan o vasco, del PNV o de Aliança Catalana mínimo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
