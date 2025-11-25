edición general
8 meneos
24 clics
Las asociaciones mayoritarias de fiscales señalan el rigor y trayectoria de Peramato, propuesta como nueva fiscal genera

Las asociaciones mayoritarias de fiscales señalan el rigor y trayectoria de Peramato, propuesta como nueva fiscal genera

Las principales asociaciones de fiscales han valorado este martes la trayectoria y el rigor de Teresa Peramato, actual fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos —. Así lo han señalado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que es miembro y ha presidido Peramato, y la Asociación de Fiscales (AF), que ha valorado su "brillantez", mientras que la Asociación Profesional e Independiente de........

| etiquetas: gobierno , nueva , fiscal , general , asociaciones , señalan , rigor , trayectoria
6 2 0 K 89 actualidad
12 comentarios
6 2 0 K 89 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Mientras no incurra en filtraciones etarrobolivarianas de datos secretísimos de ciudadanos particulares ejemplares, y no se demuestre irrefutablemente como sólo los rojos, por pura rabia, podrían negar, no debería haber ningún problema con ésta nueva Fiscal.
3 K 48
Cehona #11 Cehona
#2 No tiene el pelo blanco.
0 K 13
#5 gorgos *
Progresista y feminista, o sea, que no va a ser muy imparcial
1 K 27
Asimismov #8 Asimismov
#5 pues mientras no sea muy impacial y mucho imparcial, todos contentos ¿No?
0 K 12
#9 chavi
#5 No tiene que serlo. Debe estar radicalmente en contra de los mangantes, ladrones , propagadores de bulos y el resto de fauna similar
0 K 12
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de corte conservador, ve el "mismo perfil" que el de su antecesor.
0 K 20
sotillo #6 sotillo
#1 Lo raro es que no salga una huelga o una manifestación a favor de Feijoo de paso
0 K 10
Lenari #10 Lenari *
Resumen de la noticia: la cadena de TV del PSOE dice que las asociaciones de fiscales del PSOE aprueban el nombramiento del nuevo fiscal general del PSOE xD
1 K 19
A.more #4 A.more
Como está meneame de mercenarios
1 K 18
#3 konde1313
Independiente = haga casito a lo que le ordena el PP y deje de perseguir a sus miembros.
1 K 18
sotillo #7 sotillo
#3 Trillado, pero así es más divertido
0 K 10
domadordeboquerones #12 domadordeboquerones
# para que defienda los intereses del PSOE
0 K 6

menéame