Las asociaciones mayoritarias de fiscales señalan el rigor y trayectoria de Peramato, propuesta como nueva fiscal genera

Las principales asociaciones de fiscales han valorado este martes la trayectoria y el rigor de Teresa Peramato, actual fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos —. Así lo han señalado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que es miembro y ha presidido Peramato, y la Asociación de Fiscales (AF), que ha valorado su "brillantez", mientras que la Asociación Profesional e Independiente de........