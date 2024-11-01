Una asociación cristiana exige la retirada de un anuncio que fomenta el uso del condón en carnavales

La asociación cristiana Instituto de Política Social ha exigido la retirada de la campaña del Gobierno de Canarias que promociona durante el carnaval el uso del preservativo para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual, por considerarla "perniciosa, perversa y vulgar".
| etiquetas: cristiana , exige , condón , vox , carnavales , ets
¿Qué principio constitucional básico creerán estos que la publicidad vulnera?
¿ No les puede decir nadie que dejen de meterse en los asuntos de los que no sean de su rebaño?