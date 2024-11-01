edición general
Una asociación cristiana exige la retirada de un anuncio que fomenta el uso del condón en carnavales

La asociación cristiana Instituto de Política Social ha exigido la retirada de la campaña del Gobierno de Canarias que promociona durante el carnaval el uso del preservativo para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual, por considerarla "perniciosa, perversa y vulgar".

sleep_timer #1 sleep_timer
Que lo digan en los templos de su secta para sus borregos.
Thornton #3 Thornton
Mejor hacñérselo con niños, que no se quedan embarazados y no hace falta condón han dicho por lo bajinis.
#4 Febrero_2026
vulnera principios constitucionales básicos, normaliza la hipersexualización y expone a menores y jóvenes a mensajes explícitos financiados con fondos públicos

¿Qué principio constitucional básico creerán estos que la publicidad vulnera?
Cehona #2 Cehona
¿Y los puntos violeta también?
Rogue #5 Rogue
"perniciosa, perversa y vulgar"... Parece que hablan de la propia iglesia católica
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Como están los talibanes, oiga.

¿ No les puede decir nadie que dejen de meterse en los asuntos de los que no sean de su rebaño?
