Asjubi40 acusa al Gobierno de "deslealtad institucional grave" por desoír al Parlamento Europeo

La asociación de jubilados anticipados con largas carreras Asjubi40 (@asjubi40) ha lanzado una contundente denuncia contra el Gobierno de España, acusándolo de “ignorar deliberadamente las llamadas de atención de las instituciones comunitarias respecto a las penalizaciones en las pensiones de las largas carreras de cotización”. Esta actitud del Ejecutivo es una "deslealtad institucional grave" y supone estar aplicando la "política del avestruz para no reconocer la discriminación flagrante que sufren unos 900.000 jubilados en el país...
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Por lo que sea Podemos se arrogó la iniciativa cuando no estaba en el gobierno
Ione Belarra (Podemos) ha impulsado junto a ASJUBI40 la eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas con +40 años cotizados. En noviembre 2025, el Congreso aprobó una moción clave para evitar penalizaciones a largas carreras. Belarra y Martina Velarde han respaldado… » ver todo el comentario