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Asjubi40 acusa al Gobierno de "deslealtad institucional grave" por desoír al Parlamento Europeo

Asjubi40 acusa al Gobierno de "deslealtad institucional grave" por desoír al Parlamento Europeo

La asociación de jubilados anticipados con largas carreras Asjubi40 (@asjubi40) ha lanzado una contundente denuncia contra el Gobierno de España, acusándolo de “ignorar deliberadamente las llamadas de atención de las instituciones comunitarias respecto a las penalizaciones en las pensiones de las largas carreras de cotización”. Esta actitud del Ejecutivo es una "deslealtad institucional grave" y supone estar aplicando la "política del avestruz para no reconocer la discriminación flagrante que sufren unos 900.000 jubilados en el país...

| etiquetas: asjubi40 , gobierno , deslealtad , institucional , grave , parlamento , europeo
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5 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
Harkon #1 Harkon
You have been PSOEd (and sumanded)
2 K 39
jonolulu #4 jonolulu *
#1 Y Podemoed, que Asjubi40 ya ha cumplido los 10 años desde que se creó.

Por lo que sea Podemos se arrogó la iniciativa cuando no estaba en el gobierno
1 K 20
Harkon #5 Harkon *
#4 Precisamente ha sido Podemos quien ha luchado por ellos y te recuerdo que Podemos NO está en el gobierno y la enmieda denunciada es de junio de 2025 por la petición entonces de Asjubi40, NO DE ANTES

Ione Belarra (Podemos) ha impulsado junto a ASJUBI40 la eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas con +40 años cotizados. En noviembre 2025, el Congreso aprobó una moción clave para evitar penalizaciones a largas carreras. Belarra y Martina Velarde han respaldado…   » ver todo el comentario
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Cyberbob #2 Cyberbob
¿Qué ha dicho @brujita_666 de lo que dice @asjubi40?
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#3 fzman
Puesto que el cobrar menos corresponde al cobrar durante más años, habría que ver hasta qué punto supone una penalización.
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menéame