Así es la teoría de Star Wars que convierte a Jar Jar Binks en un lord sith

Jar Jar Binks es uno de los personajes de Star Wars que más dividieron al fandom —aunque a día de hoy no es un logro generar esa polaridad—. El gungan apareció por primera vez en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma como alivio cómico, pero su presencia se redujo considerablemente en las dos películas restantes de la trilogía de las precuelas. ... Pero puede que la teoría más extraña en torno a Jar Jar Binks es la que sostiene que, en realidad, el gungan es un lord sith enredado con Sheev Palpatine en su conspiración.