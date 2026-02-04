Así son las llamadas robotizadas del PSOE de Aragón que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral:

-Hola, soy Marcelino Iglesias. -Hola. La mujer que contesta al ex presidente socialista de Aragón (1999-2011) no sabe aún que no está hablando con él, sino que se trata de un mensaje grabado. Sigue así: "¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es ésa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista".