Así son las llamadas robotizadas del PSOE de Aragón que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral:

-Hola, soy Marcelino Iglesias. -Hola. La mujer que contesta al ex presidente socialista de Aragón (1999-2011) no sabe aún que no está hablando con él, sino que se trata de un mensaje grabado. Sigue así: "¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es ésa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista".

#2 mstk
Saludos amigo ¿desea ser tan feliz como yo? Pues ahora tiene la oportunidad de serlo, aprovéchela y envíe un dólar a: "Hombre Feliz" C/ Evegreen Terrace 742. Springfield. Dese prisa, la felicidad eterna está sólo a un dólar de distancia.
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
dónde está la ilegalidad que denuncian? mí no entender
Uge1966 #1 Uge1966
Eso se estrenó en las generales de 1986. Y al PSOE no le fue mal.
