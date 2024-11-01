edición general
Así será la red de parques inundables del área metropolitana de València: 1.400 hectáreas y 72 kilómetros de zonas verdes

La idea que la Generalitat ha presentado hoy a los alcaldes de los municipios afectados por la Dana, es una red continua de corredores verdes capaz de laminar avenidas de agua y, al mismo tiempo, coser urbanísticamente municipios históricamente fragmentados por infraestructuras.El proyecto, impulsado por la Conselleria de Infraestructuras que dirige Vicente Martínez Mus, abarca un total de 1.400 hectáreas y 72 kilómetros de recorridos verdes.

2 comentarios
#2 luckyy
El PP y vox quieren hacer desaparecer los mapas de zonas inundables para hacerlas urbanizables. Lo dijeron hace un año
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Si claaaaaaaaaaaaaaaro... van a inundar el cementerio de Paiporta. xD

"Coloréame un mapa de la zona, para presentar el powerpoint, para hacer ver que hacemos algo..." :shit:
