edición general
7 meneos
96 clics
Así es el primer vehículo terrestre autónomo 100% español: blindado, operado por IA y con batería para 100 kilómetros

Así es el primer vehículo terrestre autónomo 100% español: blindado, operado por IA y con batería para 100 kilómetros

La compañía Miriad Global ha presentado este viernes el prototipo del primer vehículo terrestre autónomo diseñado y fabricado íntegramente en España con autoridad de diseño cien por cien soberana, que han bautizado como TAURUS, y que será blindado, operado por inteligencia artificial y con una autonomía de 100 kilómetros.

| etiquetas: vehículo terrestre , autónomo 100% , español , operado por ia
6 1 0 K 81 actualidad
13 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
pepel #1 pepel
Batería para 100 km. Cuando están hablando de baterías para 1000 km.
1 K 39
lonnegan #4 lonnegan
#1 100kms WLTP :-D
1 K 30
#7 Juantxi
#1 #4 #6 Un bindadobrindado normanormal gasta más de cien litros a los 100 km. Luego que tenga bateruabatería prapara 100 km no está mal. Lo malo seraserá recargarla, a no ser que lleve tambieén un motor generador diesel.
0 K 12
pepel #8 pepel *
#4 #5 #6 #7 www.hibridosyelectricos.com/camiones/1000-km-autonomia-repostaje-en-me

Poner esto en manos de la IA autónoma podrá ser una bomba. Y el orgullo de que todo sea español es otra cosa.
0 K 19
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#7 Veo que también tienes un problema con la corrección de palabras en MNM. Me pasa de vez en cuando y es muy molesto. En lugar de sustituir o completar la palabra, la pone detrás.
0 K 18
perrico #11 perrico
#7 Lo lleva. Viene en la noticia. Tiene autonomía extendida de 400 km.
0 K 11
clavícula #5 clavícula
#1 ¿Quién habla de baterías para 1000 km para blindados así?
1 K 13
#6 dakota
#1 pq debe pesar unas cuantas toneladas, y eso hace que consuma mucho. Cuanto te crees que tiene de autonomía un tanque moderno? Solo te diré que se suelen referir su consumo a litros por km!!! Asi que imagina la bateria que debe llevar para 100 km este aparato
1 K 13
Apotropeo #9 Apotropeo
#1 y, ¿ Para qué quieres que se vaya a 1000km ?

¿ Luego quién lo trae desde tan lejos?
:troll:
0 K 9
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#1 pesa lo mismo este blindado que un Tesla 3
0 K 7
pepel #13 pepel
#12 www.hibridosyelectricos.com/camiones/1000-km-autonomia-repostaje-en-me
Los camiones Scania están capacitados para un peso máximo de 29 T. Y lo están haciendo con la tecnología (ya antigua) de Litio.
0 K 19
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Taurus?
....donde quedan esos tiempos que a cualquier máquina cojonuda se le llamaba MIURA!?
0 K 7
lonnegan #3 lonnegan
#2 Eso es un cobete
1 K 29

menéame