Así nos confunde el cerebro cuando nos deshidratamos

El impulso de comer y el de beber son procesados de forma similar por nuestro cerebro, lo que puede llevarnos a saciar una necesidad cuando realmente tenemos la otra. Con la llegada del calor, saber identificar adecuadamente si lo que sentimos es hambre o deshidratación deja de ser una mera cuestión de bienestar para ser una cuestión de salud.
Me pregunto por que no sera un conocimiento mas común.