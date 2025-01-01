edición general
Así nos confunde el cerebro cuando nos deshidratamos

El impulso de comer y el de beber son procesados de forma similar por nuestro cerebro, lo que puede llevarnos a saciar una necesidad cuando realmente tenemos la otra. Con la llegada del calor, saber identificar adecuadamente si lo que sentimos es hambre o deshidratación deja de ser una mera cuestión de bienestar para ser una cuestión de salud.

ronko #1 ronko
Mi solución veraniega empieza por melocotones.
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 Es ver un buen par de melocotones y se te pasa el hambre y la sed .
ya lo dices el refrán :
tiran más dos tetas que dos carretas.
:troll:
Aergon #2 Aergon *
Es algo de lo que me he dado cuenta ya entrado en los 40. Muchas veces el vacio en el estómago se pasa con un trago de agua. Sobretodo entre horas de comidas, desde entonces casi no picoteo y bebo mucha mas agua.
Me pregunto por que no sera un conocimiento mas común.
#3 diablos_maiq
A mi me desaparece el hambre con el calor.
Priorat #5 Priorat
#3 Pero habla de la deshidratación, no del calor. Espero que cada vez que sientes calor no estës deshidratado.
