Así se ha recuperado la montaña tras la única demolición de una pista de esquí en Europa

Juan Antonio Vielva salió a dar un paseo montaña arriba en pleno invierno. Estaba nevado y quería verla bajo el manto blanco sin cables, sin pilonas de hormigón, telesillas, remontes, construcciones, ni cabinas de motores. A unos 2.000 metros de altitud se encontró a un señor mayor sentado en una piedra, que lloraba. Vielva, que entonces era director del Parque Natural de Peñalara, le ofreció ayuda, pensó que había sufrido un percance; pero aquella persona no podía creer que tenía delante de nuevo ese paisaje; estaba convencido, le dijo entre..

| etiquetas: valcotos , sierra de guadarrama , peñalara , esquí
6 comentarios
alfre2 #2 alfre2
Recuperaciones paisajísticas ha habido en todo el país, pero claro, aquí estamos hablando de Madriz. Hagan sitio!!
reivaj01 #3 reivaj01
#2 De toda la vida, las mejores recuperaciones paisajísticas, las de Madriz.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#2 #3 Está hablando de la recuperación tras el desmantelamiento de una estación de esquí. Joder, qué odio tenéis algunos a Madrid.
Top_Banana #4 Top_Banana *
#2 Hablamos de otros tiempos: "Quien compró Valcotos para restaurar el espacio natural fue la Comunidad de Madrid por decisión de Alberto Ruiz-Gallardón. “Fue la valentía política de la derecha en Madrid de ese momento. El PP de entonces atendía estas cosas, escuchaba, eran otros tiempos”, recuerda con pesimismo Vielva."

La loca que tienen ahora es capaz de volver a poner la estación allí. O un "Hospital", vete tú a saber...
#5 DonaldBlake
#2 Bueno, que allí hagan una recuperación paisajística sí que es noticia.
