Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

Pesan entre 200 y 1.200 gramos, cuestan entre 16 y 75 euros y se elevarán por los cielos de toda España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) quiere comprar miles de globos aerostáticos para realizar sus tradicionales sondeos meteorológicos en las estaciones de radiosondeo y ozonosondeo que la agencia tiene repartidas por todo el país para poder cumplir el principal objetivo de este organismo: predecir qué tiempo va a hacer.

1 comentarios
#1 dasafu
Son ovnis!!. :tinfoil:
