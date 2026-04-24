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Así fue el motín del centro de menores de Juslibol en Zaragoza

Así fue el motín del centro de menores de Juslibol en Zaragoza  

El motín en el centro de menores de Juslibol (Zaragoza), ocurrido el 5 de febrero, quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando una fuerte violencia entre internos y contra el personal. El incidente terminó con 11 menores detenidos y más de 20 heridos, incluidos 12 policías, cinco educadores y dos vigilantes de seguridad. Las imágenes reflejan lanzamiento de objetos, agresiones y momentos de gran tensión. El suceso ha generado preocupación por la seguridad en centros de menores y la gestión de situaciones conflictivas.

| etiquetas: juslibol , zaragoza , motin , centro menores
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