Así fue el motín del centro de menores de Juslibol en Zaragoza  

El motín en el centro de menores de Juslibol (Zaragoza), ocurrido el 5 de febrero, quedó registrado por las cámaras de seguridad, mostrando una fuerte violencia entre internos y contra el personal. El incidente terminó con 11 menores detenidos y más de 20 heridos, incluidos 12 policías, cinco educadores y dos vigilantes de seguridad. Las imágenes reflejan lanzamiento de objetos, agresiones y momentos de gran tensión. El suceso ha generado preocupación por la seguridad en centros de menores y la gestión de situaciones conflictivas.