Motín en el Centro de Menores de Juslibol

La situación se ha resuelto con presencia de la Policía Nacional y el Gobierno de Aragón apunta a "bandas latinas". Varios jóvenes se han amotinado esta mañana en el Centro de Reforma de Menores de Juslibol, en Zaragoza. Hasta allí se han trasladado varias patrullas de la Policía Nacional y varios trabajadores han abandonado el centro con sus coches o en taxi. Hay 9 agentes de la Policía Nacional heridos de carácter leve, 11 detenidos y 7 traslados al hospital. Hasta el lugar se han acercado unos padres, muy preocupados, a pedir explicaciones
En estos días ya ha habido otros incidentes similares, pero se ha debido montar la mundial.
Esta noticia es la menos sensacionalista. Hay más
- Centro de protección.
- Centro de reforma.
Generalmente los centros de reforma no llevan solo el nombre de centros de menores. Para no crear confusión. Los menores están cumpliendo medidas judiciales en los centros de reforma.
Las medidas se toman por causas serias. Y es cierto que estas causas también tienen grados diferentes.
Lo de las bandas, nos lo tomamos a chuflas. Pero juntar a lo mejorcito de cada casa en un sitio poco bueno puede salir de ahí.
La otra historia, los vigilantes de los centros de menores es un capítulo aparte.
Y la pregunta de siempre, no todos los chavales que están en reforma son psicópatas y sociopatas. Pero alguno hay.
¿Qué hacemos con los psicópatas?