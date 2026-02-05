Motín en el Centro de Menores de Juslibol

La situación se ha resuelto con presencia de la Policía Nacional y el Gobierno de Aragón apunta a "bandas latinas". Varios jóvenes se han amotinado esta mañana en el Centro de Reforma de Menores de Juslibol, en Zaragoza. Hasta allí se han trasladado varias patrullas de la Policía Nacional y varios trabajadores han abandonado el centro con sus coches o en taxi. Hay 9 agentes de la Policía Nacional heridos de carácter leve, 11 detenidos y 7 traslados al hospital. Hasta el lugar se han acercado unos padres, muy preocupados, a pedir explicaciones