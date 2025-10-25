Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Los primeros compases del actual curso político, que culminará con una primavera electoral en al menos dos autonomías, discurren de manera opuesta a como terminó el anterior. El PP llegó a las vacaciones en estado de júbilo frente a un PSOE noqueado por los escándalos de corrupción. Con el otoño se han girado las tornas y, pese a su fragilidad parlamentaria, Pedro Sánchez ha sacado partido de varias cuestiones espionosas para Alberto Núñez Feijóo como Israel, la inmigración y el aborto.