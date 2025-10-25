edición general
2 meneos
140 clics
Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Los primeros compases del actual curso político, que culminará con una primavera electoral en al menos dos autonomías, discurren de manera opuesta a como terminó el anterior. El PP llegó a las vacaciones en estado de júbilo frente a un PSOE noqueado por los escándalos de corrupción. Con el otoño se han girado las tornas y, pese a su fragilidad parlamentaria, Pedro Sánchez ha sacado partido de varias cuestiones espionosas para Alberto Núñez Feijóo como Israel, la inmigración y el aborto.

| etiquetas: encuestas electorales , españa
2 0 0 K 18 politica
3 comentarios
2 0 0 K 18 politica
#3 XXguiriXX
Ojalá se mantenga así. Ya se sabe lo que pasa con los ganadores en las encuestas :roll:
0 K 12
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Es una buena info....si mañana fueran elecciones.
Pero...vaya, no es así.
0 K 8
Andreham #2 Andreham
Sólo en un país lleno de estúpidos como éste las encuestas cambian dependiendo de quién esté diciendo la tele y los periódicos ese día que es el corrupto.

Es decir, la corrupción de un partido es muy mala... pero sólo mientras me lo estén diciendo, luego se me olvida y si es el otro partido el corrupto del que me informan, pues voto al que me enfadaba su corrupción.
0 K 7

menéame