Así está cambiando el algoritmo lo que entendemos por buena literatura

Antes, el ecosistema literario distinguía claramente entre los bestsellers y los libros considerados «de literatura», y ambos coexistían con espacios definidos. Las editoriales sostenían esta dualidad como parte estructural de la industria, preservando un lugar para la literatura centrada en el autor. Con el tiempo, esa separación se ha ido diluyendo, dando paso a un mercado editorial más homogéneo que ha perdido la antigua y equilibrada «dualidad» entre ambos tipos de libros.