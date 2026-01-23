edición general
Así está cambiando el algoritmo lo que entendemos por buena literatura

Antes, el ecosistema literario distinguía claramente entre los bestsellers y los libros considerados «de literatura», y ambos coexistían con espacios definidos. Las editoriales sostenían esta dualidad como parte estructural de la industria, preservando un lugar para la literatura centrada en el autor. Con el tiempo, esa separación se ha ido diluyendo, dando paso a un mercado editorial más homogéneo que ha perdido la antigua y equilibrada «dualidad» entre ambos tipos de libros.

el algoritmo come de lo que le das. si lees bazofia, te sugiere más bazofia, si lees clásicos, te sugiere más clásicos, y así con todo. que las editorialillas que inundan de novedades los supermercados de libros (que no librerías) se hayan apuntado al carro de sacar libros como quien hace churros, pues vivan las churrerías, pero alta cocina, literatura de verdad, no es. para gustos los colores, pero no culpemos al algoritmo
Ayer se me ocurrió mirar que tenía disponible para leer en prime y me horrorizó bastante la mezcla de basuras, no ficción, libros antiguos que me ofrecieron. No lo había mirado nunca, no sé si ha cambiado.
