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Así empezaron las guerras mundiales (y está pasando de nuevo)

Así empezaron las guerras mundiales (y está pasando de nuevo)

Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, geopolítica 2026: todo está conectado. En este video explicamos cómo empezaron ambas guerras, qué errores las hicieron posibles, y por qué el tablero mundial de hoy repite los mismos patrones. En 1914 nadie quería una guerra mundial. Y aun así ocurrió. Hoy hay conflictos activos en Ucrania, Irán, Gaza y una docena de frentes más. El mecanismo es el mismo. Solo cambia el año.

| etiquetas: geopolítica , sgm , pgm , guerras mundiales , guerra irán , guerra ucrania
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4 comentarios
5 2 1 K 57 actualidad
Moderdonia #2 Moderdonia *
Está Europa como para que se le atasque el coche a un Archiduque.

¿Sabías que... en 1945 se suspendió la II Guerra Mundial porque llamaron nazi a Hitler?
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
La guerra..., la guerra no cambia nunca.
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#3 Martillo_de_Herejes
#1 Sólo cambia la forma de matarse.
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#4 Queiron
Respecto a la II Guerra Mundial las causas que aduce son bastante flojitas.
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menéame