Así empezaron las guerras mundiales (y está pasando de nuevo)

Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, geopolítica 2026: todo está conectado. En este video explicamos cómo empezaron ambas guerras, qué errores las hicieron posibles, y por qué el tablero mundial de hoy repite los mismos patrones. En 1914 nadie quería una guerra mundial. Y aun así ocurrió. Hoy hay conflictos activos en Ucrania, Irán, Gaza y una docena de frentes más. El mecanismo es el mismo. Solo cambia el año.