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Así consiguió un profesor madrileño que los Beatles cambiaran sus discos

Así consiguió un profesor madrileño que los Beatles cambiaran sus discos

Un cuaderno, Los Beatles y una petición inesperada: así nació algo que hoy está en todos los discos.

| etiquetas: beatles , música
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1 comentarios
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crob #1 crob
Los mejores petidores los de Madriz
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menéame