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Así es como el US Army ha rescatado al piloto de su F15 Strike Eagle
A medida que van pasando las horas va saliendo más información de la operación que ha llevado a cabo el ejército de los estados unidos en Irán para rescatar al piloto del avión F15 Strike Eagle alcanzado (Vídeo)
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Verdaderofalso
Me espero a la película
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Pertinax
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Entretanto, podemos disfrutar del culebrón.
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no estoy puesto....
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Marisadoro
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El video de 24 minutos!
Casi un mediometraje
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jonolulu
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Ridley Scott ya casi tiene 90 años, que vayan llamando a otro
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Supercinexin
Espero que le pasen la factura del rescate.
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taSanás
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nah, estará federado
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jonolulu
Sí, se basa en un mapa que alguien ha publicado en twitter...
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Aas59
Propaganda gringa !!!
Como hacen los otros, también
No me creo nada, salvo que hay gente muriendo
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Casi un mediometraje
Como hacen los otros, también
No me creo nada, salvo que hay gente muriendo