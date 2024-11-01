edición general
5 meneos
262 clics
Así es como el US Army ha rescatado al piloto de su F15 Strike Eagle

Así es como el US Army ha rescatado al piloto de su F15 Strike Eagle  

A medida que van pasando las horas va saliendo más información de la operación que ha llevado a cabo el ejército de los estados unidos en Irán para rescatar al piloto del avión F15 Strike Eagle alcanzado (Vídeo)

| etiquetas: rescate
4 1 2 K 38 actualidad
11 comentarios
4 1 2 K 38 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Me espero a la película
10 K 142
Pertinax #2 Pertinax
#1 Entretanto, podemos disfrutar del culebrón.
0 K 18
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 con aliens fijo
0 K 9
Kleshk #4 Kleshk
#3 y con Michael Bay de director
1 K 22
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#4 no estoy puesto....
0 K 9
#5 Marisadoro *
#1 El video de 24 minutos!
Casi un mediometraje
1 K 25
jonolulu #8 jonolulu
#1 Ridley Scott ya casi tiene 90 años, que vayan llamando a otro
0 K 17
Supercinexin #6 Supercinexin
Espero que le pasen la factura del rescate.
2 K 41
taSanás #10 taSanás
#6 nah, estará federado xD
1 K 19
jonolulu #7 jonolulu
Sí, se basa en un mapa que alguien ha publicado en twitter...
2 K 39
#11 Aas59
Propaganda gringa !!!
Como hacen los otros, también
No me creo nada, salvo que hay gente muriendo
1 K 14

menéame