Así colapsó el sistema de alertas de cáncer de mama: se decidió dejar de notificar a las mujeres porque “la nueva empresa se encargaría”, pero no lo hizo

“Los superiores de la unidad de mama del Virgen del Rocío sabían que no se informaba a las mujeres con diagnóstico BI-RADS 3 [no concluyente] y los trabajadores comenzaron a informar que no se les estaba avisando. Al principio se pensó que lo haría la nueva empresa, pero finalmente se dieron cuenta de que no se les enviaban cartas para la prueba complementaria, sino que se quedaban en las colas, en las listas de espera”, explica una administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS).