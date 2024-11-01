edición general
14 meneos
23 clics

Así colapsó el sistema de alertas de cáncer de mama: se decidió dejar de notificar a las mujeres porque “la nueva empresa se encargaría”, pero no lo hizo

“Los superiores de la unidad de mama del Virgen del Rocío sabían que no se informaba a las mujeres con diagnóstico BI-RADS 3 [no concluyente] y los trabajadores comenzaron a informar que no se les estaba avisando. Al principio se pensó que lo haría la nueva empresa, pero finalmente se dieron cuenta de que no se les enviaban cartas para la prueba complementaria, sino que se quedaban en las colas, en las listas de espera”, explica una administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

| etiquetas: cancer , andalucia
12 2 3 K 114 actualidad
6 comentarios
12 2 3 K 114 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Pues no parece que sea del nuevo sistema informático cuando en los otros 48 hospitales si se notificaba y el problema se concentra en un hospital.

Esa llamada "nueva empresa" o nuevo sistema informático notificaba en el resto y no en uno :roll:
1 K 23
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Los testimonios recopilados confirman que la orden se dio en el Hospital Virgen del Rocío, el centro de referencia en Andalucía, lo que explica por qué la gran mayoría de las mujeres afectadas por los retrasos masivos en el cribado se concentran allí
0 K 17
joffer #3 joffer
¿Cuál es la nueva empresa?
¿Hay responsables privados y públicos?
0 K 11
#5 Alcalino
Y la nueva empresa no lo hizo, porque hacer la gestión de las notificaciones lleva su tiempo, el tiempo es dinero, y el dinero beneficios.
0 K 9
SegarroAmego #6 SegarroAmego *
Lo de la empresa y los cargos politicos responsables es criminal pero

¿A algún señorito funcionario tipo jefe de servicio o de área no comprobó durante todos estos años que estás notificaciones no llegaban? ¿A nadie le extrañó que dejaran de llegar pacientes con mamografias positivas?

Esto huele muy mal a kilómetros y ya están echando balones fuera, para variar
0 K 7

menéame