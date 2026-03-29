Así es la “catedral subterránea” de Cardona: una mina de sal en constante crecimiento que no tiene nada que envidiar a las de Polonia

En el corazón de Cataluña, el municipio de Cardona esconde un tesoro geológico de dimensiones colosales: la Mina de Sal de Cardona. Este enclave, que evoca inevitablemente a las célebres minas polacas, invita a los viajeros a adentrarse en un universo subterráneo donde la historia, la ciencia y la belleza mineral se dan la mano. Su paisaje, a medio camino entre lo marciano y lo onírico, ha transformado Cardona en uno de los destinos más fascinantes de España.
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En el comedio desta isla, en la provincia que los indios llaman Bainoa, hay una sierra de sal cuasi cristalina o lúcida, cerca de la laguna grande de Jaraguá, a 14 ó 15 leguas de la villa de Sanct Joan de la Maguana, la cual no es inferior a la que en Cataluña llaman sal de Cardona; porque así cresce como aquélla, y ésta es una de las buenas que se saben en el mundo (digo la de Cardona, y por eso puse la comparación en ella).