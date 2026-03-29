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Así es la “catedral subterránea” de Cardona: una mina de sal en constante crecimiento que no tiene nada que envidiar a las de Polonia

Así es la “catedral subterránea” de Cardona: una mina de sal en constante crecimiento que no tiene nada que envidiar a las de Polonia

En el corazón de Cataluña, el municipio de Cardona esconde un tesoro geológico de dimensiones colosales: la Mina de Sal de Cardona. Este enclave, que evoca inevitablemente a las célebres minas polacas, invita a los viajeros a adentrarse en un universo subterráneo donde la historia, la ciencia y la belleza mineral se dan la mano. Su paisaje, a medio camino entre lo marciano y lo onírico, ha transformado Cardona en uno de los destinos más fascinantes de España.

| etiquetas: catedral subterránea , mina de sal , cardona , polonia
7 2 0 K 75 cultura
5 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
La sal de Cardona lleva siglos teniendo fama. Me voy a remitir a Gonzalo Fernández de Oviedo al respecto, que tiene un interesante comentario:

En el comedio desta isla, en la provincia que los indios llaman Bainoa, hay una sierra de sal cuasi cristalina o lúcida, cerca de la laguna grande de Jaraguá, a 14 ó 15 leguas de la villa de Sanct Joan de la Maguana, la cual no es inferior a la que en Cataluña llaman sal de Cardona; porque así cresce como aquélla, y ésta es una de las buenas que se saben en el mundo (digo la de Cardona, y por eso puse la comparación en ella).
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ronko #2 ronko
Yo también me he acordado de Berto Romero. :-)
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Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#2 El padre de la nariz más comica, trabajaba ahí.
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taSanás #3 taSanás
lo mismito es que la Polaca..., a tenor de las fotos... lo mismito
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Kamillerix #5 Kamillerix
#3 O la de Turda...
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menéame