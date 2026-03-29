Así es la “catedral subterránea” de Cardona: una mina de sal en constante crecimiento que no tiene nada que envidiar a las de Polonia

En el corazón de Cataluña, el municipio de Cardona esconde un tesoro geológico de dimensiones colosales: la Mina de Sal de Cardona. Este enclave, que evoca inevitablemente a las célebres minas polacas, invita a los viajeros a adentrarse en un universo subterráneo donde la historia, la ciencia y la belleza mineral se dan la mano. Su paisaje, a medio camino entre lo marciano y lo onírico, ha transformado Cardona en uno de los destinos más fascinantes de España.