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Así es el avión cisterna de EEUU en el que han muerto seis soldados de apoyo en la guerra de Irán: sin paracaídas ni asientos eyectables

Así es el avión cisterna de EEUU en el que han muerto seis soldados de apoyo en la guerra de Irán: sin paracaídas ni asientos eyectables

El Pentágono confirmó este viernes el fallecimiento de todos los tripulantes del KC-135 Stratotanker, un avión de reabastecimiento utilizado para apoyar operaciones aéreas. En un principio se había informado de la muerte de cuatro militares, pero las autoridades estadounidenses confirmaron horas después de que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente.

| etiquetas: ejército , eeuu , guerra , peligro
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10 comentarios
5 1 1 K 59 actualidad
Supercinexin #5 Supercinexin
Anda y que se jodan.
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Andreham #1 Andreham
Siendo una maniobra que de por sí es peligrosa, es bastante hijo puta no ponerles paracaídas ni asientos eyectables, aunque sea por hacer el paripé.

Demuestra lo que le importa a los ricos sus soldados, por ahorrarse cuatro chavos.
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cosmonauta #4 cosmonauta *
#1 No tiene sentido ponerle un paracaídas. Eso vuela a la altura y velocidad de un vuelo comercial, que tampoco llevan.
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Pertinax #7 Pertinax
#1 A ti tampoco te ponen paracaídas ni asientos eyectables cuando vuelas.
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DarthMatter #10 DarthMatter *
#1 #2 #6 #8 "Desde su introducción en los años 50 ..." :wall:
(Haber empezado por ahí).
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camperuso #2 camperuso
Hombre, lo del paracaídas te lo compro, pero viendo el aspecto exterior de ese avión, un asiento eyectable igual te abre una buena brecha en la chola cuando toques techo...
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#3 Dav3n *
Me quedo a la espera del TV Show iraní "Así se hace" que nos cuente como se arma a la milicia iraquí para derribar uno de estos en pleno vuelo xD

Con Patxi, el cortolari, como narrador, por supuesto :-D
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ostiayajoder #9 ostiayajoder
#3 Tienen 2 misiles capaces de hacerlo y poco mas complejos q un manpad...

Cazas no, pero a estos grandes y lentos les han echado de la zona ya...

Estos son los q iban a salian desde Rota, por cierto. No se de donde saldran los cazas q necesitan repostar en Iraq....
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#6 amusgada
les quitaron los paracaídas, que sí, me parece una cagada ¿pero como coño se va a eyectar uno de un Stratotanker? menuda parida del 20minutos
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#8 flixter
Puestos a decir gilipolleces, tampoco tiene solarium ni lavadora :troll:
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menéame