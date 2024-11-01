Así es el avión cisterna de EEUU en el que han muerto seis soldados de apoyo en la guerra de Irán: sin paracaídas ni asientos eyectables

El Pentágono confirmó este viernes el fallecimiento de todos los tripulantes del KC-135 Stratotanker, un avión de reabastecimiento utilizado para apoyar operaciones aéreas. En un principio se había informado de la muerte de cuatro militares, pero las autoridades estadounidenses confirmaron horas después de que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente.
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Demuestra lo que le importa a los ricos sus soldados, por ahorrarse cuatro chavos.
(Haber empezado por ahí).
Con Patxi, el cortolari, como narrador, por supuesto
Cazas no, pero a estos grandes y lentos les han echado de la zona ya...
Estos son los q iban a salian desde Rota, por cierto. No se de donde saldran los cazas q necesitan repostar en Iraq....